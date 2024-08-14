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Опубликовано фото техники ВСУ, участвовавшей в нападении на Курскую область

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографии боевой техники украинских сил, которая принимала участие в нападении на приграничные районы Курской области.

«Вражеская техника, наступающая на Курскую область. Часть техники уже сожжена», — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках видно, что противник пересек госграницу РФ на немецкой бронированной инженерной машине Wisent 1 и бронемашинах APC VARTA.

6 августа украинские силы атаковали приграничные районы Курской области. Российские военнослужащие продолжают выдавливать противника с приграничной территории. По данным Минобороны РФ, с начала операции ВСУ потеряли до 2030 человек живой силы.