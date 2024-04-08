Опубликовано фото подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

Telegram-канал SHOT опубликовал фото главного подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье. На территории региона продолжает действовать план «Перехват».

34-летний байкер Василий Б. может скрываться на своем черном мотоцикле Yamaha FZ6-N или на темно-зеленом автомобиле «Нива-Бронто». Мужчина уже удалил всю информацию о себе в социальных сетях.

Во все отделы полиции, аэропорты и вокзалы разосланы ориентировки на подозреваемого. На данный момент билеты мужчина не приобретал.

В 2017 году Василий работал на должности связиста в «Газпромсвязи». Затем он открыл открыл свое ИП и занимался рекламой. Мужчина любил кататься на своем мотоцикле и иногда путешествовал. Однако уже в конце 2023 года неудачный бизнес он ликвидировал.

Нападение на сотрудников полиции произошло накануне вечером. Двое полицейских следили за предполагаемым наркодилером. Наркоторговец заметил засаду и открыл огонь по сотрудникам МВД. Старший прапорщик Сергей Е. погиб на месте, за жизнь лейтенанта Григория С. борются врачи. Убийца скрылся с места происшествия и направился в сторону Петербурга.