Опубликована деловая программа Российского экофорума, который пройдет в октябре

Названы темы деловой программы Российского экологического форума-2024, который пройдет с 7 по 8 октября в Подмосковье, в главном корпусе СберУниверситета. Форум является самым значительным событием экологической повестки России в области обращения с отходами. Это уникальная платформа для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и поиска инновационных решений в области экологии и утилизации отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Организатором мероприятия выступает ПАО «Российский экологический оператор», партнером и непременным участником выступает Минэкологии Подмосковья.

В этом году на Российском экологическом форуме будут подведены итоги первых 5 лет масштабной реформы в области обращения с отходами, в том числе по строительству объектов инфраструктуры отходов и реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Участникам форума будет предложено погрузиться в насыщенную программу, включающую 21 сессию, два паблик-тока и два отраслевых заседания, которые позволят участникам наладить контакты и сотрудничество.

Также на молодежном дне РЭФ пройдет студенческая научная конференция «Экономика замкнутого цикла: Молодежный взгляд», где участие смогут принять студенты бакалавриата и магистратуры.

На предыдущем форуме живой интерес вызвало выступление представителей Минэкологии Подмосковья в рамках сессии «Цифры в экологии, и экология в цифре», которые рассказали о положительном опыте Московской области в использовании дорожных камер и искусственного интеллекта для выявления фактов несанкционированного сброса отходов.

Подробную программу форума можно посмотреть на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.