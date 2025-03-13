Опубликован топ-5 советов, как подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на каникулах

Из-за большой нагрузки в школе дети откладывают подготовку к ЕГЭ и ОГЭ на каникулы, и часто случается так, что они не успевают отдохнуть и восстановиться перед новой учебной четвертью. Методист по истории и обществознанию в «Онлайн-школе №1» Людмила Ставер в разговоре с РИАМО дала пять советов, как правильно готовиться к экзаменам и успеть отдохнуть на каникулах.

По словам специалиста, важно помнить, что неправильное планирование учебного процесса на каникулах может привести не к улучшению результатов, а к усталости и эмоциональному истощению. Чтобы избежать таких негативных последствий, рекомендуется придерживаться определенных рекомендаций.

Совет 1. Длительность занятий

Ставер порекомендовала четко определить длительность занятий, так как подготовка к экзаменам больше 8 часов в день неэффективна. Оптимальное время подготовки — 4-8 часов в зависимости от личной выносливости. Иначе ребенок будет уставать и нервничать.

Совет 2. Четкий план

Каникулы — это время отдыха, поэтому сосредоточиться на учебе бывает непросто. Чтобы сохранить мотивацию, нужно определить цель на каникулы. Например, разобрать несколько сложных тем. Лучше определить четкое количество на весь период, записать их и прикрепить над письменным столом, чтобы внимание было сфокусированным.

Далее нужно составить план, как будет проходить подготовка, а также определить вознаграждение за его выполнение.

«Научите своего выпускника сосредотачиваться. Для этого можно выполнить упражнение „Обратный отсчет“: выберите число 100, 200 или 300 и отсчитайте его в обратном порядке. После этого будет легче сконцентрироваться на задаче», — пояснила специалист.

Совет 3. Чередование

Не стоит ограничиваться только теорией — лучше сразу применять знания на практике. После изучения новой темы рекомендуется сразу решать тестовые задания. При повторении материала сначала лучше решать задачи, чтобы выявить пробелы в знаниях, а затем учить недостающую теорию. Для этого можно использовать банк знаний ФИПИ, где собраны упражнения по всем темам.

Совет 4. Память

Для облегчения процесса изучения большого количества информации на экзаменах важно применять определенные стратегии. Рекомендуется начинать с разделения учебного материала на мелкие части. К примеру, интересным методом может быть игра с использованием спичек: их можно раскидать случайным образом по столу, постараться запомнить их положение, затем отвлечься и попытаться воссоздать первоначальное расположение спичек, используя другие.

Совет 5. Отдых

Чтобы подготовка была продуктивной, нужно не забывать про отдых. Лучшим подходом будет после 2-3 часов учебы делать перерыв на полчаса, который будет заполнен общением с близкими, прогулкой или перекусом. От гаджетов в этот промежуток времени лучше отказаться, так как они рассеивают внимание.

«Вечером обязательно прогулка или спорт, а не социальные сети, которые дополнительно нагружают мозг. Обязательно спать не менее 8 часов, чтобы восстановить силы. Сбалансированная подготовка поможет не только усвоить материал, но и сохранить энергию. Соблюдайте разумный баланс между учебой и отдыхом!» — добавила специалист.