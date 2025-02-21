Опубликован топ 3D-принтеров по количеству продаж на AliExpress

Продажи 3D-принтеров выросли почти на 30% в 2024 году

В 2024 году количество проданных 3D-принтеров на AliExpress увеличилось на 28%. Компания также составила топ самых популярных устройств у российских покупателей по количеству продаж. Все устройства в топе оснащены крупными рабочими областями, что позволяет печатать модели разных масштабов, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы AliExpress СНГ.

ELEGOO NEPTUNE 3 PRO

Рабочая область принтера размером 225×225×280 мм дает возможность печатать как небольшие, так и средние по размеру объекты. Принтер оснащен современным директ-экструдером, который обеспечивает точную подачу пластика и поддерживает работу с популярными материалами, такими как PLA, ABS, PETG и гибкий TPU.

Функции автоматической калибровки и возобновления печати после отключения питания упрощают использование принтера для новичков. Платформа разогревается до 100°C, что помогает лучше фиксировать модель во время печати. Управление осуществляется через сенсорный экран с цветным интерфейсом.

Flashforge AD5M

Устройство предлагает рабочую область размером 220×220×220 мм, что позволяет печатать модели разных размеров. Одним из главных преимуществ является высокая скорость печати, достигающая 600 мм/с благодаря системе движения CoreXY и мощному экструдеру, который может нагреваться до 280°C.

Принтер также оснащен подогреваемой платформой, разогревающейся до 110°C. Устройство настраивается благодаря автоматической калибровке, а управление осуществляется через сенсорный экран. Flashforge AD5M и поддерживает множество материалов, включая PLA, PETG и TPU.

KINGROON KP3S

С рабочей областью размером 180×180×180 мм позволяет создавать разнообразные модели. Принтер использует технологию FDM, что обеспечивает высокое качество печати с разрешением до 0,05 мм. Максимальная температура сопла достигает 260°C, а подогреваемая платформа — 100°C, что позволяет работать с различными материалами, включая PLA, ABS и PETG.

Устройство оснащено современными линейными направляющими и тихими драйверами, что обеспечивает стабильную работу и низкий уровень шума. Управление осуществляется через интуитивно понятный сенсорный экран, а печать возможна через USB или microSD-карту.

ANYCUBIC Kobra 2 Neo FDM

Anycubic Kobra 2 Neo предлагает рабочую область размером 250×220×220 мм, что позволяет печатать более крупные модели. Максимальная скорость печати достигает 250 мм/с, а рекомендуемая скорость составляет 150 мм/с, обеспечивая сочетание производительности и точности. Принтер оснащен модернизированным директ-экструдером с мощностью 60 Вт и эффективной системой охлаждения, что позволяет быстро достигать температуры до 260°C.

Подогреваемая платформа разогревается до 110°C, что улучшает адгезию моделей. Система автоматического выравнивания LeviQ 2.0 упрощает настройку, а интуитивно понятный 2,4-дюймовый сенсорный экран облегчает управление устройством. Kobra 2 Neo поставляется в виде набора для сборки, что позволяет пользователям самостоятельно собирать принтер и настраивать его под свои нужды.

Creality Ender-3 V3 SE

Creality Ender-3 V3 SE — мощное устройство с рабочей областью размером 220×220×250 мм. Принтер выделяется высокой скоростью печати до 250 мм/с и ускорением 2500 мм/сек², что значительно повышает производительность. Он оснащен фирменным блоком питания, который быстро нагревает платформу до 110°C за всего 5 минут, сокращая время простоя.

Функция возобновления печати после отключения питания предотвращает потери материала и упрощает процесс. Датчик автокалибровки CR-Touch обеспечивает точную настройку, а экструдер Sprite позволяет работать с различными материалами, включая PLA, PETG и TPU. Устройство имеет интуитивно понятный 3,2-дюймовый цветной экран для удобного управления.

Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,8 дня по данным октября. Порядка 87% посылок из Китая отправляется в Россию сразу самолетами.