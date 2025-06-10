Опубликован список самых модных вещей для летнего сезона

Спрос на них вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных брендов выделяются Lime, Befree и 12STOREEZ.

Сейчас на онлайн-платформе жители Нижнего Новгорода могут выбрать из более чем 10 тыс. летних вещей: шорты, юбки, футболки, блузки, брюки и топы. Отдельные бренды предлагают товары со значительными скидками. Например, в июне Befree предлагает летнюю коллекцию с дисконтом.

По прогнозам экспертов, этим летом девушки будут отдавать предпочтение ярким сарафанам с цветочными принтами и просторным хлопковым моделям, рубашкам пастельных и насыщенных оттенков, джинсовым юбкам и удлиненным льняным фасонам. Мужчины же чаще станут выбирать шорты, хлопковые и джинсовые брюки карго, а также брюки-парашюты.

Кроме того, этой весной резко возрос интерес российских модниц к отечественным брендам. Наибольшим спросом пользовались марки Lime (в мае их товары покупали на 44% чаще, чем в 2024 году), Gloria Jeans (продажи увеличились на 32%), Zarina (на 25%), Befree (на 20%) и O’Stin (на 16%).