Опубликован список мест для проведения Ураза‑байрам в Подмосковье

На территории Подмосковья подготовили места для проведения праздника Ураза-байрам, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Ураза-байрам знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.

Ураза-байрам в 202 году мусульмане отметят 10 апреля. Верующие прочитают ид-намаз (коллективная молитва — ред.) и отметят праздник в семейном кругу.

Список мест

1. г. Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть) — 6000

2. г. Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом) — 5000

3. г. Наро-Фоминск, земельный участок по ул. Дзержинского (д. 41-41а) — 7000

4. г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть) — 5000

5. г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть) — 12000

6. г. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть) — 15000

7. г. Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть) — 5000

8. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр) — 2000

9. Одинцовский г. о., село Жаворонки (стадион) — 2500

10. г. Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (Ледовый дворец) — 3500

11. г. Балашиха, дер. Соболиха, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет») — 3000

12. г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 389 м — 1000

13. г. Озеры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория) — 400

14. г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель») — 8000

15. г. Мытищи, 6-й Ленинский пер., д. 8 — 200

16. г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом) — 10000

17. г. Подольск, ул. Высотная, д. 2 (НП «Теннисная академия») — 5000

18. г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а — 500

19. г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (парковка Дворца спорта «Пушкино») — 12000

20. г. о. Люберцы, пос. Малаховка, Театральный пр., д. 1 (ПКиО «Летний парк») — 3000

21. г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник») — 700

22. г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом) — 140

23. г. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а — 1800

24. Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом) — 1500

25. г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (исламский культурный центр) — 2000

26. Дмитровский г. о. г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть) — 2000

27. г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1б, пом. 2 — 750

28. г. Химки, мкр. Планерная, вл. 1 (спортивный центр «Планерная») — 5000

29. Раменский г. о., пос. Родники (мечеть на мусульманском участке кладбища) — 5000

30. г. Раменское, городской парк (стадион «Сатурн») — 2000

31. Раменский г. о., пос. совхоза Раменское, спортплощадка в районе улиц Центральная

и Школьная — 1500

32. г. Клин, д. Ямуга, д. 22а — 800

33. г. Клин, Ленинградское шоссе, 8-239 — 500

34. г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 5 — 600

35. г. Серпухов, ул. Калужская, д. 128 — 2500

36. г. Истра, ул. Спортивная, д. 1, мкр. Полево (МУС СК «Истра») — 2000

37. Истра г. о., г. Дедовск Истра г. о., г. Дедовск ул. Войкова, д. 17 (спортзал МУС СК «Арена-Истра» стадион «Гучково») — 1200

38. г. Зарайск, ул. Советская, д. 74 — 250

39. г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург») — 500

40. г. о. Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, д. 18 — 300

41. г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 12а — 700

42. г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34 — 250

43. г. Кашира, ул. Гвардейская (стадион «Энергетик») — 1000

44. г. Реутов, автомагистраль Москва — Нижний Новгород, д. 1 — 200

45. г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Маркова, вблизи д. 22/2 (площадка для вождения) — 2500

46. г. Королев, ул. М. К. Тихомирова, д. 19 (ДК «Юбилейный») — 3000