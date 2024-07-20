Опубликован список крупнейших игроков российского ИТ-рынка

Исследовательское агентство CNews Analytics опубликовало ежегодный список крупнейших игроков российского ИТ-рынка, его возглавил Холдинг Т1 с рекордным объемом выручки в минувшем году — свыше 222 млрд рублей. Это на 33,7% больше показателей 2022 года, сообщает пресс-служба ИТ-компании.

Кроме того, по итогам 2023 года холдинг занял первую строчку в списке крупнейших ИТ-компаний по данным, опубликованным рейтинговым агентством RAEX.

Гендиректор Холдинга Т1 Алексей Фетисов назвал цифровую трансформацию и замещение технологий актуальными для компаний из различных отраслей экономики, решать такие задачи помогают российские ИТ-игроки.

«В 2023 году Холдинг Т1 удвоил вложения в собственные проекты, представил рынку вендора НОТА и Т1 Цифровую Академию, запустил обновленные облачные сервисы и расширил портфель продуктов. Сегодня он включает более 70 собственных программных продуктов и услуг, и мы продолжаем активно инвестировать в развитие и создание новых направлений», — заявил Фетисов.

В ежегодном рейтинге крупнейших игроков российского ИТ-рынка от CNews Analytics представлены результаты топ-300 игроков, поставляющих цифровые услуги, программное и аппаратное обеспечение. Полученные данные подтверждают стабильность развития ИТ-рынка в РФ: суммарная выручка 300 крупнейших ИТ-компаний достигла 2,9 трлн рублей — это на 32,4% больше, чем в 2022 году (2,2 трлн рублей). При этом в структуре совокупной выручки ведущих игроков лидируют услуги по интеграции (45,3%) и разработке ПО (21,4%).

Подробные результаты рейтинга размещены по ссылке.