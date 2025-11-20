Опубликован момент отделения «царя-протуберанца» от Солнца

Ночью 20 ноября на северном полюсе Солнца было зафиксировано отделение от поверхности колоссального солнечного протуберанца, намного превосходящего обычные размеры. Это плазменное образование, прозванное «царь-протуберанцем», в момент отрыва достигло протяженности более миллиона километров, что эквивалентно 80 диаметрам Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) .

Причины, вызвавшие это явление, остаются практически неизвестными, за исключением того, что их источник находится на противоположной стороне Солнца, скрытой от наблюдения. Около трех суток назад из той же области, где располагалась одна из опор этого протуберанца, произошел выброс значительного плазменного облака, которое, по прогнозам, с высокой вероятностью столкнется 21 ноября с кометой 3I/ATLAS, находящейся в 230 миллионах километров от Солнца.

Вероятно, оба этих явления — предыдущий выброс и текущий отрыв гигантского протуберанца — имеют общее происхождение на Солнце и могут быть связаны с той же активной областью 4274. Эта область ранее, находясь в зоне видимости с Земли, стала причиной двух самых мощных вспышек текущего года, X5.1 и X4.0, но сейчас находится на невидимой нам стороне Солнца.

По своим масштабам этот протуберанец сопоставим с известным протуберанцем Grand Daddy 1946 года.

