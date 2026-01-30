сегодня в 17:03

Опубликован график личного приема в Общественных приемных Подмосковья в феврале

Стал известен график личного приема граждан в Общественных приемных исполнительных органов. Об этом сообщила сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Приемы с 10:00 до 13:00 будут проводить центральные исполнительные органы Московской области и государственные органы Московской области в городских и муниципальных округах.

Ознакомиться с полным графиком приема можно в файле:

График ОП февраль 2026 (1).pdf

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.