Опубликован график личного приема в Общественных приемных Подмосковья в феврале
Фото - © Круглый стол в Общественной палате РФ/Медиасток.рф
Стал известен график личного приема граждан в Общественных приемных исполнительных органов. Об этом сообщила сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Приемы с 10:00 до 13:00 будут проводить центральные исполнительные органы Московской области и государственные органы Московской области в городских и муниципальных округах.
Ознакомиться с полным графиком приема можно в файле:
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.