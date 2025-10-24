Опрос: россияне стали больше интересоваться изучением английского языка

сегодня в 18:35

Исследование: в России растет популярность услуг репетиторов по английскому

«Авито Работа», «Авито Услуги» и Enjoy Camp провели исследование, согласному которому популярность изучения английского языка с репетиторами в России выросла почти на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Бриф24» .

«Мы наблюдаем, как профессия репетитора выходит за рамки дополнительного заработка и становится полноценной занятостью для многих специалистов. Этот тренд особенно важен в контексте развития удаленных форматов работы», — заявил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Благодаря адаптивному рабочему графику специалисты получили больше возможностей для увеличения своего заработка.

С началом учебного года на первое место по темпам роста востребованности репетиторов английского языка вышла Ленинградская область: количество предложений о такой работе увеличилось в 2,3 раза.

Помимо Ленинградской области, лидерами по темпам роста стали Ставропольский край (подъем на 61%), Свердловская область (увеличение на 52%) и Подмосковье (на 37%). В Московской области профессионалам предлагают зарплату в 56 500 рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.