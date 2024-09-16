Опрос: 48% россиян не верят в помощь семейного психолога при разводе

Издание «ФедералПресс» провело опрос об отношении жителей РФ к помощи семейных психологов, когда супруги находятся на грани развода. Около половины (48%) скептически относятся к этой идее.

«Большинство россиян не верят в помощь психолога при разводе», - сообщается в результатах исследования.

Они считают, что если проблемы копились годами, то один поход к специалисту уже ничего не исправит, требуются более кардинальные решения.

Другие 24% опрошенных заявили, что если супруги уже пришли с заявлением о разводе, то это конец отношениям. И еще столько же респондентов не оставляют надежды на благотворное влияние семейной психотерапии. Самая малая часть участников – 4% – рассказала, что семейный психолог помог укрепить их отношения в семье.

Ранее психолог Лариса Выжва рассказала журналистам, что семейная психотерапия может иметь разный эффект, ее исход зависит от множества факторов. Наладить отношения между супругами или влюбленными можно только при взаимной заинтересованности в результате.