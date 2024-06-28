«Опробованный способ»: Коц предложил керосин для борьбы с дронами НАТО в Черном море

Военкор kp.ru Александр Коц считает, что России нельзя атаковать оружием курсирующие над Черным морем беспилотники НАТО, поскольку это будет прямым актом агрессии «со всеми вытекающими». В таких ситуациях, считает журналист, можно применять «опробованный способ случайного сброса керосина по ходу движения» беспилотников.

Коц отметил, что ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ сформировать предложения для оперативного реагирования на провокации Запада. По мнению журналиста, речь идет о полетах беспилотников НАТО над Черным морем.

На этот счет Коц отметил, что «никто не хочет начинать Третью мировую войну», однако российская сторона так же не может позволить США вести разведку целей в Крыму, чтобы впоследствии по вычисленным координатам била украинская армия. Вероятнее всего, считает корреспондент, Россия займется «невооруженным воздействием».

«О таких маневрах, как „Отошел!“, о наглых и безответственных действиях беспилотников, которые опасно сближаются с нашими истребителями (как на видео — это в Сирии), о случайных встречах дронов с нашими МиГами на высоте в 16-18 километров, когда летчик, чудом уходя от столкновения, создает перед Глобал Хоком такую турбулентность, что он разворачивается на базу», — пишет Коц в своей колонке на сайте «Комсомольской правды».

По словам журналиста, «в конце концов есть опробованный способ случайного сброса керосина по ходу движения». Коц также считает, что Россия не сможет «полностью выдавить» разведывательную миссию Альянса из Черного моря, однако озвученные им действия «существенно снизят» возможности НАТО в регионе.