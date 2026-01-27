Определены победители всероссийского конкурса «Разумное доброе вечное»

В преддверии Дня российского студенчества 24 января в московском Доме Пашкова прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров II Всероссийского конкурса осмысленного чтения для будущих педагогов «Разумное, доброе, вечное», который проводился с международным участием. В мероприятии приняла участие генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, входившая в состав жюри конкурса, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы.

Одним из ключевых направлений деятельности «Русской Медиагруппы» и ее активов — «Русского Радио», радио DFM, Хит FM, MAXIMUM, Radio Monte Carlo и телеканала RU.TV — является поддержка просветительских инициатив. Холдинг, объединяющий ведущие медиаресурсы, регулярно участвует в социальных проектах, нацеленных на развитие молодых специалистов. Медиапартнерство с конкурсом «Разумное, доброе, вечное» стало естественным продолжением этой работы.

В 2025 году на конкурс поступило свыше 1000 заявок из 61 региона России, а также из Белоруссии, Греции и Узбекистана. Участники представили как индивидуальные, так и коллективные работы, в том числе декламацию произведений и эссе об их значении в педагогической практике. Для помощи конкурсантам ведущие радиостанций «Русской Медиагруппы» провели десять специальных мастер-классов

«Для нас, как для крупного медиахолдинга, участие в таких проектах — часть системной работы и социальной миссии. „Русская Медиагруппа“ объединила профессиональные компетенции в сфере медиа с просветительской целью конкурса. Десять эксклюзивных мастер-классов от ведущих — наш экспертный вклад. Они помогли участникам создать яркие, современные и убедительные видеозаявки и показали, как профессиональные медийные инструменты могут усиливать смысловую ценность проектов», — сообщила генеральный директор холдинга Любовь Маляревская.

Абсолютным победителем была признана студентка Пензенского социально-педагогического колледжа Валерия Лебедева. Специальный приз от «Русской Медиагруппы» — сертификат на запись подкаста «От слов к делу» на «Русском Радио» — получили студенты Волгоградского государственного социально-педагогического университета Бай Сюэ и Цзя Ди. В Российской академии образования отметили, что сотрудничество с медиахолдингом стало значимым этапом в развитии конкурса.

«Конкурс „Разумное, доброе, вечное“ приобретает особую актуальность, поскольку способствует формированию читательской культуры у студентов педагогических специальностей, знакомству будущих педагогов с нравственным потенциалом русской классической литературы и пробуждает интерес к культурному наследию России и методикам преподавания художественной словесности», — отметила заместитель Министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Организатором конкурса выступила Российская академия образования при поддержке Издательского совета Русской Православной Церкви. Финалисты определялись в четырех номинациях: «Духовные традиции и нравственные вопросы на страницах русской классической прозы XIX в.», «Духовная глубина и музыкальность русской поэзии XIX в.», «Духовные искания и нравственный идеал в русской прозе XX–XXI вв.», «Вера и духовность в русской поэзии XX–XXI вв.».