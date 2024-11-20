Определены победители федерального конкурса качества

За высокие эксплуатационные характеристики оценки удостоены моторные и трансмиссионные масла для легковых автомобилей, оборудования и специализированной техники, а также многофункциональная смазка для защиты высоконагруженных узлов.

Лауреатом всероссийского конкурса стало моторное универсальное всесезонное масло, созданное для защиты бензиновых и дизельных двигателей легкового транспорта. Дипломами награждены моторное масло для дизельных двигателей внедорожной техники и трансмиссионное масло для высоконагруженных узлов.

«Сложность техники растет с каждым днем, а вместе с этим растут и требования к смазочным материалам. Поэтому постоянное совершенствование качества и эксплуатационных характеристик нашей продукции — стратегическая задача и инструмент оперативного реагирования на запросы потребителей в условиях непрерывного прогресса», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.