Определены финалисты Всероссийского конкурса детских рисунков «Эколята»

Подошел к концу региональный тур Всероссийского конкурса рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». Организаторами выступили программный комитет природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы», а также Российский экологический оператор. В федеральный этап вышли лучшие рисунки из Москвы, Хабаровского края, Донецкой Народной Республики, Ивановской, Калининградской, Омской и Ростовской областей, а также из республик Мордовия, Карелия и Чечня, сообщила пресс-служба РЭО.

«Экологическая культура формируется с детства. Важно, чтобы дети не просто знали о раздельном сборе, а лично принимали участие в акциях по сохранению природы. Такие конкурсы помогают сделать экологию близкой и понятной, формируют у подрастающего поколения осознанное отношение к миру вокруг», — отметила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Участие в творческом соревновании приняли свыше 10 тысяч ребят из более чем 1000 учебных заведений. Юные авторы в своих работах изображали сказочных персонажей — Эколят, которые вносят свой вклад в защиту природы: сортируют мусор, находят применение вторичному сырью и демонстрируют, что забота о планете начинается с малых, но важных дел.

Перед стартом конкурса для воспитанников детских садов и учащихся школ были подготовлены материалы из просветительского раздела «Зеленая школа» на портале РЭО. Этот ресурс помогает преподавателям в доступной форме объяснять детям азы правильного обращения с отходами и принципы циклической экономики.

Федеральный этап продлится до окончания ноября, после чего конкурсная комиссия назовет имена победителей и призеров. Их работы будут выставлены на всероссийской выставке.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал работу новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.