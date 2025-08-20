Определен самый «ленивый» город России

В опросе приняли участие около 5,5 тыс. человек. По географии лидером лени оказался Ижевск — 51% жителей признались, что чувствуют ее ежедневно.

41% респондентов считают лень сигналом организма о перегрузке, 32% — вредной привычкой, а 18% уверены, что именно лень двигает прогресс. Почти 39% признались, что ленятся каждый день, еще 36% — несколько раз в неделю.

Эксперты напоминают: лень не всегда вредна — иногда это просто способ организма сигнализировать о необходимости отдыха.