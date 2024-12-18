Определен новый срок голосования за благоустройство сквера в Реутове

В городском округе Реутов между домами 10 и 14 по улице Ленина расположен сквер, который имеет большое значение для жителей. Раньше в доме по соседству располагался исполком и это пространство считалось центром города. Сейчас здесь небольшая зеленая зона, которая нуждается в благоустройстве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Филипп Науменко в начале декабря встречался с инициативной группой жителей, которые внесли свои предложения по благоустройству общественного пространства.

Для того, чтобы реконструировать сквер, территорию нужно включить в программу «Инициативного бюджетирования». В этом поможет голосование на портале «Добродел».

На этой неделе Министерство территориальной политики Московской области выпустило распоряжение, в котором определило новые даты проведения голосования на портале: оно начнется 27.01.2025 г и завершится 09.02.2025 г.

Оставить свой голос и решить судьбу исторического центра города может каждый житель Реутова, зарегистрированный на портале «Добродел». Когда голосование будет запущено, ссылка на него будет опубликована отдельным материалом.

После завершения голосования администрация соберет горожан, чтобы обсудить предложения и ожидания от реконструкции, но уже сейчас можно сказать, что в сквере требуется новое асфальтовое покрытие, современное освещение, малые архитектурные формы и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.