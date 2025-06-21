Оппозиционера Тихановского и еще 13 заключенных освободили из белорусской тюрьмы

Оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы в Белоруссии. Такое решение было принято по итогам поездки в Минск спецпредставителя президента Соединенных Штатов Кита Келлога, сообщает белорусское издание «Наша Нiва» .

Тихановский находился в тюрьме более 5 лет. Он был одним из наиболее активных участников протестов в Белоруссии, которые произошли в 2020 году.

По данным Baza, вместе с Тихановским освободили еще 13 заключенных.

Протесты в Белоруссии шли с 24 мая 2020 года по 27 февраля 2021 года. Они начались из-за объявления официальных итогов выборов президента, в соответствии с которыми победил действующий глава государства Александр Лукашенко.