Операцию по подрыву пейджеров в Ливане назвали террористическим методом Израиля

Политолог Руслан Курбанов прокомментировал заявление президента Израиля Ицхака Герцога, который отверг причастность Тель-Авива к операции по подрыву пейджеров в Ливане.

По мнению эксперта, несмотря на официальные отрицания Израиля, на «уровне говорящих голов» еврейское государство, как правило, все подтверждает. Курбанов связывает это с необходимостью Израиля «устрашить врага».

Оценивая операцию по подрыву пейджеров, политолог назвал ее использованием Тель-Авивом террористических методов, что, по его словам, «выводит Израиль в разряд государств, использующих террористические методы».

«Сегодня любая террористическая организация может внедриться в цепочку поставок и подрывать телефоны по всему миру. Это хуже, чем ядерная бомба, это оружие массового поражения», — заявил Курбанов в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 37 человек погибли в Ливане в результате зрывов пейджеров и портативных раций. Еще 2 750 человек получили травмы.