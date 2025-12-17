Операция «Елочка-2025» стартовала в Подмосковье

сегодня в 15:38

С 17 по 31 декабря в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки на территории лесного фонда Московской области проводится мероприятие «Елочка-2025». Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В период проведения мероприятия организованы дополнительные дежурства сотрудников лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов. Помимо специалистов лесного хозяйства в них также участвуют сотрудники правоохранительных органов, экоактивисты и представители казачьих обществ.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф в размере до 5 000 рублей для физических лиц и до 500 000 рублей — для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителей ждет уголовная ответственность.

Совершенно законно новогоднюю елку можно приобрести в одном из трех подмосковных лесопитомников: Дмитровском,Ульянинском и Сергиево-Посадском,, а в двух первых даже самостоятельно срубить.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.