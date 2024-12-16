Операция «Елочка-2024» стартовала в Подмосковье

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С 16 по 31 декабря 2024 года в целях предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечения охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки в предновогодний период на территории земель лесного фонда в Московской области проводится мероприятие «Елочка-2024», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«На это время организованы дежурства должностных лиц лесной охраны и увеличена кратность патрулирований лесов. В рейды отправляются патрульные группы с сотрудниками правоохранительных органов, общественных лесных инспекторов и представителей казачьих обществ. Лесные участки, подлежащие осмотру, уже определены, в каждом лесничестве заранее подобраны маршруты патрулирования лесов», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф в размере до 5 000 рублей для физических лиц и до 500 000 рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 000 рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 000 до 3 500 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.