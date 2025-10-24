Операторы связи в РФ получат право блокировать лишние сим-карты

С ноября операторы связи в стране смогут блокировать лишние сим-карты, если организованная проверка покажет, что на одного человека оформлено свыше 20 телефонных номеров, сообщает РИА Новости .

Эти нововведения были приняты в России в 2024 году.

По данным поправкам, отечественные операторы связи обязаны проверить информацию об абонентах, которые заключили договоры об оказании услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и о числе абонентских номеров у них.

В нормах прописано, что одному физлицу может быть предоставлено не более 20 телефонных номеров. Абонентам до 1 ноября нужно расторгнуть лишние договоры. Если этого не сделать, то операторы не смогут оказывать в отношении таких абонентских номеров услуги связи.

Ранее депутат Госдумы и первый зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что в стране нужно ввести ограничения на число банковских карт, доступных для оформления одним гражданином. Он пояснил, что данное ограничение станет эффективным инструментом в борьбе с финансовыми махинациями.

