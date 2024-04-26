Операторы связи начали массово блокировать россиянам сим-карты по запросу властей

Такие мероприятия направлены на блокировку сим-карт, связанных с «серым» рынком. Масштабные блокировки начались в прошлом году.

При этом большая часть блокировок сим-карт происходит из-за неверных данных абонентов, которые затем их обновляют и могут восстановить доступ к услугам связи.

«Операторы за 15 дней предупреждают абонентов, что им нужно актуализировать свои данные, но не все делают это. Уже после блокировки связи многие приходят в салоны и восстанавливают доступ к номерам», — отметил собеседник «Коммерсанта».

Данную проблему практически невозможно полностью решить, однако дополнительный контроль снижает доступность «серых» карт для граждан.