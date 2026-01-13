Операторы системы-112 Подмосковья приняли свыше 340 тысяч вызовов за новогодние праздники

Операторы системы-112 Московской области с 31 декабря по 11 января приняли более 340 тысяч обращений, из которых около 180 тысяч потребовали привлечения экстренных служб, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В период новогодних и рождественских праздников операторы системы-112 Московской области работали в усиленном режиме. С 31 декабря по 11 января на единый номер экстренных служб поступило свыше 340 тысяч обращений от жителей и гостей региона.

Наибольшее количество вызовов зафиксировали 1 января — в этот день операторы приняли более 41 тысячи обращений. Около 180 тысяч звонков потребовали оперативного реагирования экстренных служб. Большинство вызовов адресовали скорой медицинской помощи — порядка 106 тысяч. Еще около 36 тысяч обращений поступило в полицию и подразделения ГИБДД, порядка 10 тысяч — в аварийную газовую службу, около 6 тысяч — в пожарную охрану и другие службы.

В праздничные дни традиционно увеличивается число обращений, связанных с использованием пиротехники. Жители сообщали о нарушениях тишины из-за фейерверков и обращались за медицинской помощью по поводу травм, полученных при запуске петард и салютов.

Система-112 напоминает: в случае экстренных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.