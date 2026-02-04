Операторы системы-112 Подмосковья приняли миллион обращений с начала 2026 г

С начала 2026 года операторы системы-112 Московской области обработали около 1 миллиона обращений от жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Наибольшее число вызовов поступило в службу скорой медицинской помощи — более 271 тысячи обращений. В полицию и подразделения ГИБДД направили свыше 110 тысяч вызовов, в аварийную газовую службу — более 35 тысяч, а в пожарную охрану — более 11 тысяч. В другие экстренные службы поступило свыше 2 тысяч обращений.

Более 127 тысяч обращений носили справочный характер. Жители интересовались работой скорой помощи, ГИБДД, жилищно-коммунального хозяйства и других служб.

Основным способом связи остается телефонный звонок: с начала года принято около 900 тысяч звонков, включая бессимочные вызовы. Также жители направили порядка 400 СМС-сообщений. Через оборудование «ЭРА-ГЛОНАСС» за помощью обратились более 1,3 тысячи человек.

Система-112 Московской области первой в России внедрила мобильное приложение для вызова экстренных служб. С его помощью можно вызвать помощь одним касанием, отслеживать передвижение бригад, оформить ДТП по Европротоколу и получить информацию об эвакуации транспортного средства.

Система-112 обеспечивает круглосуточное реагирование на экстренные ситуации и предназначена для помощи жителям и гостям Подмосковья. Обратиться по номеру «112» можно при пожаре, ДТП, утечке газа и других чрезвычайных происшествиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.