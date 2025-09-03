Операторы системы-112 Подмосковья приняли более 2,5 млн вызовов за все лето

Сезонные особенности напрямую влияют на характер обращений, поступающих в систему-112 Московской области. Летний период традиционно сопровождается ростом количества вызовов, связанных с отдыхающими на природе, активным грибным сезоном и увеличением числа происшествий на водоемах. Всего за лето 2025 года операторы системы-112 приняли более 2,5 млн вызовов от жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Из них около 60% обращений (порядка 730 тыс.) были адресованы бригадам скорой медицинской помощи, 30% (около 360 тысяч) — сотрудникам полиции и ГИБДД, остальные 10% (около 125 тысяч) — пожарным, специалистам газовой службы, лесного комитета и другим оперативным подразделениям.

Одной из самых актуальных тем летом остается поиск заблудившихся в лесу граждан — в основном, любителей «тихой охоты». В этом году было обработано порядка 1 тыс. сообщений о пропаже людей в лесных массивах. Во многих случаях найти потерявшихся удается оперативно — благодаря системе геопозиционирования, которая автоматически определяет местонахождение заявителя. Кроме того, активно используется мобильное приложение Системы-112, где реализована функция «Связанные контакты» — она позволяет отслеживать местоположение близких на интерактивной карте.

Эффективность поиска обеспечивает тесное взаимодействие Системы-112 с Комитетом лесного хозяйства Московской области, спасателями «Мособлпожспаса» и добровольными поисковыми отрядами.

Не менее значимым направлением остаются происшествия на воде. В течение купального сезона было зафиксировано более 100 подобных инцидентов. Благодаря слаженной работе всех экстренных служб — скорой помощи, спасателей, полиции — удается оперативно реагировать на происшествия и минимизировать последствия. При необходимости операторы системы-112 также оказывают психологическую поддержку.

Среди сезонных обращений часто встречаются жалобы на укусы насекомых и змей. В таких случаях специалисты консультируют заявителей о необходимых первоочередных действиях, а при необходимости — направляют на место скорую медицинскую помощь.

Система-112 Московской области работает круглосуточно, без выходных. В любой экстренной ситуации достаточно набрать номер 112 — и помощь будет рядом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.