Операторы системы-112 Подмосковья оказали психологическую помощь более 4 тыс раз

Операторы-психологи системы-112 Московской области с начала 2025 года более 4 тысяч раз оказали экстренную психологическую поддержку жителям и гостям региона, сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С начала 2025 года специалисты системы-112 Московской области оказывают круглосуточную психологическую помощь жителям и гостям региона. Операторы-психологи поддерживают людей в состоянии стресса, тревоги или шока до прибытия экстренных служб, помогая стабилизировать эмоциональное состояние и принять необходимые меры.

С момента создания системы-112 в Подмосковье с 1 июня 2015 года операторы приняли и обработали более 44 тысяч обращений, связанных с оказанием психологической поддержки. Специалисты прошли профессиональную подготовку, что позволяет эффективно сопровождать заявителей в сложных ситуациях.

Обратиться за помощью можно по телефону 112, через СМС, мобильное приложение, чат-бот, видеочат или систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Это обеспечивает доступность службы для всех, включая людей с ограниченными возможностями слуха и речи. Развитие психологического направления в Системе-112 способствует повышению эффективности экстренного реагирования и помогает сохранять здоровье и жизни людей в критических ситуациях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.