Операторы системы-112 и ЕДДС в Кашире приняли более 2,4 тыс вызов за неделю

В период со 28 октября по 4 ноября на систему-112 и в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Кашира поступило 2 431 вызов, из них в ЕДДС — 788, по единому номеру системы-112 — 1 643. Из них: скорая медицинская помощь — 371, полиция — 118, в том числе пожарная служба — 12, газовая служба — 55, остальные вызовы — 1 875 (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Операторы «Системы — 112» Московской области оперативно организовывают помощь, вызывают на место происшествий экстренные службы.

Нужно звонить по номеру «112» в случае, если требуется помощь одной или нескольких экстренных служб. Не стоит набирать номер «112» из любопытства или для проверки телефонной связи. Подобные звонки отвлекают операторов от оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.