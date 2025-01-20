Операторы системы-112 и ЕДДС приняли более 2,1 тыс вызов в округе Кашира

В период с 13 по 20 января поступило 2 128 вызов, из них в единую дежурную диспетчерскую службу по городскому округу Кашира — 506, по единому номеру «Системы — 112» — 1 622. Из них: скорая медицинская помощь — 458, полиция — 101, в том числе пожарная служба — 11, газовая служба — 26, остальные не экстренные вызовы — 1 532 (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие), сообщает пресс-служба администрации округа.

Операторы «Системы — 112» Московской области оперативно организовывают помощь, вызывают на место происшествий экстренные службы.

Звонить по номеру «112» нужно в случае, если требуется помощь одной или нескольких экстренных служб. Не стоит набирать номер «112» из любопытства или для проверки телефонной связи. Подобные звонки отвлекают операторов от оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.