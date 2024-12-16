Операторы Системы-112 и ЕДДС приняли 2158 вызов

В период с 9 по 16 декабря в городском округе Кашира поступило 2158 вызов, из них в ЕДДС — 676, по единому номеру «Системы — 112» — 1482. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди вызовов: скорая медицинская помощь — 379, полиция — 132, в том числе пожарная служба — 17, газовая служба — 38, остальные не экстренные вызовы — 1592 (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие),

В случае возникновения экстренной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в Службу спасения. Операторы «Системы — 112» Московской области оперативно организовывают помощь, вызывают на место происшествий экстренные службы.

Звонить по номеру «112» в случае, если требуется помощь одной или нескольких экстренных служб. Не нужно набирать номер «112» из любопытства или для проверки телефонной связи — подобные звонки отвлекают операторов от оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.