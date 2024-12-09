Операторы Каширы приняли более 1,7 тыс вызов со 2 по 9 декабря

В период со 2 по 9 декабря в систему-112 и ЕДДС поступило 1 770 вызов, из них в ЕДДС — 529 вызовов, по единому номеру «Системы — 112» — 1 241 вызов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

Из них: скорая медицинская помощь — 385 вызовов, полиция — 106 вызовов, в том числе пожарная служба — 19 вызовов, газовая служба — 38 вызовов, остальные не экстренные вызовы — 1 222 вызова (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие).

Операторы «Системы — 112» Московской области оперативно организовывают помощь, вызывают на место происшествий экстренные службы.

Нужно звонить по номеру «112» в случае, если требуется помощь одной или нескольких экстренных служб. Не стоит набирать номер «112» из любопытства или для проверки телефонной связи. Подобные звонки отвлекают операторов от оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.