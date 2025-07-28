Оператор установки переработки нефти стал героем фотовыставки о колледжах Москвы

Фотовыставка «Колледжи Москвы. Успех обеспечен» объединила учащихся столичных средних профессиональных учебных заведений, которые успешно построили карьеру в промышленности города. Одним из ее героев стал оператор установки переработки нефти «Евро+» Московского НПЗ и выпускник колледжа 26 КАДР Максим Горшков, сообщает пресс-служба МНПЗ.

«Выставка „Колледжи Москвы. Успех обеспечен“ помогает сделать выбор, показывает, что ждет выпускников в будущем. Как представлено среднее профессиональное образование в Москве. Во время обучения можно стать профессионалом, получить востребованную и высокооплачиваемую специальность», — поделилась директор колледжа 26 КАДР Юлия Соколина.

В рамках сотрудничества МНПЗ с колледжем 26 КАДР профильные студенты проходят стажировку на производственной площадке. Они осваивают самое современное оборудование на базе образовательной инфраструктуры предприятия. В учебном центре обустроены компьютерные классы с тренажерами-двойниками установок, 3D-динамические модели технологических установок и VR.

«Один из героев этой фотовыставки Максим Горшков — выпускник колледжа 26 КАДР и оператор самой современной на сегодняшний день установки переработки нефти „Евро+“ Московского НПЗ. Будучи студентом, он проходил производственную практику у нас на предприятии, хорошо зарекомендовал себя и ему предложили работу. Московский НПЗ заинтересован в профессиональных кадрах, и такие выставки — это отличная возможность показать тем, кто сейчас стоит перед выбором профессии, какие возможности перед ними раскрыты», — сказал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Выставка проходит на Чистопрудном бульваре в столице и продлится до 10 августа.