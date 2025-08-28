Оператор машинного доения из Подмосковья поборется за звание лучшего в России

Во Владимирской области прямо сейчас проходит 29-й Всероссийский конкурс операторов машинного доения коров, он продлится до 29 августа. Это масштабное отраслевое мероприятие, в котором собрались лучшие специалисты со всей России, победители региональных этапов. Призовой фонд конкурса составит более 3 млн рублей, а главным призом будет автомобиль. Московскую область представляет оператор машинного доения из ООО «Дубна Плюс» Дмитровского муниципального округа Ольга Вячеславовна Барышихина, чей стаж работы в профессии составляет 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Конкурс имеет богатую историю, ведущую отсчет с 1969 года, включает несколько этапов, позволяющих всесторонне оценить мастерство участников. Профессионалам предстоит продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки: санитарную подготовку, разборку и сборку доильного аппарата, а также мастерство в процессе доения с соблюдением всех норм гигиены. Соревнования проходят в нескольких категориях, разделенных по стажу работы и полу участников. Работу конкурсантов на каждом этапе оценивает судейская коллегия из 50 профессионалов, включая представителя от Московской области — заместителя начальника управления развития отраслей сельского хозяйства — заведующего отделом Алексея Короткова.

Ведомство уделяет большое внимание поддержке профессионального мастерства и повышению престижа аграрных профессий. Участие в таких конкурсах позволяет обмениваться передовым опытом и демонстрировать высокую квалификацию подмосковных специалистов. Наши операторы машинного доения Подмосковья в 2024 году получили 616,6 тысяч тонн молока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.