Оператор БПЛА рассказал, что делать гражданским при налете дронов на город

Оператор БПЛА посоветовал жителям приграничья всегда иметь при себе аптечку

Российский военный — оператор БПЛА — рассказал, что в условиях вероятной атаки дронов на города россиянам будет полезно пройти курсы оказания первой медпомощи. Боец также обратил внимание, что, к примеру, FPV-дроны «очень громко и характерно визжат на подлете», в связи с чем у человека будет несколько секунд, чтобы среагировать и спастись, сообщает «ФедералПресс» .

Военнослужащий отметил, что если за человеком охотится «птичка», ему необходимо быстро выяснить, откуда именно она летит. Установив сторону подлета БПЛА, следует побежать в сторону перпендикулярно этой траектории. По словам армейца, такие действия нужно осуществлять не сильно заранее, чтобы оператор БПЛА не успел среагировать на маневры.

«Если вы находитесь в сельской местности, подмечайте любые изгибы местности на пути, если в городе — любые бетонные, железные, но не стеклянные конструкции, чтобы в случае прилета упасть за укрытие», — посоветовал боец ВС России.

Военный также обратил внимание, что жителям российского приграничья следует всегда иметь при себе аптечку базовой или даже армейской комплектации.