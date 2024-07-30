Оперативные службы проводят занятия по безопасности в детских лагерях Подмосковья

На этой неделе стартует очередная смена в детских оздоровительных лагерях. Чтобы детский отдых не был омрачен происшествиями, напомнить об основных правилах безопасного поведения пришли сотрудники экстренных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В детском оздоровительном лагере «Дубки» Раменского городского округа прошла ставшая уже традиционной встреча сотрудников чрезвычайного ведомства и ребят.

Представители местного пожарно-спасательного гарнизона и «Рамспас» показали детям специальное оборудование, продемонстрировали работу гидравлического аварийно-спасательного инструмента и провели занятия по оказанию первой помощи. А самые смелые и активные приняли участие в пожарной эстафете, где необходимо было попасть в мишень струей воды из самого пожарного ствола и потушить условный пожар с помощью огнетушителя.

В совместном профилактическом мероприятии, организованном сотрудниками пожарного надзора, сотрудники полиции и Раменского ГАИ рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам поведали присутствующим о безопасном поведении на водных объектах и о правильных действиях при происшествиях на акватории. На память у ребят останутся и фотографии на фоне ростовых фигур и пожарной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.