Опасный труд: в Петербурге прораба осудили за гибель рабочих на стройке

В Санкт-Петербурге Ленинский районный суд признал виновным в гибели двух рабочих сотрудника ЗАО «СМУ‑2» Андрея Матвеева. Его осудили на 1 год и 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года, сообщает spb.mk.ru.

По результатам расследования, которым занимался государственный инспектор труда, выяснилось, что рабочих незаконно передали на работы от одной организации к другой, не заключили с ними законные трудовые отношения, а также не обеспечили необходимые условия труда.

«Двое работников во время осуществления уборки помещений блока № 4 от строительного мусора вышли на настил строительных лесов на высоте третьего этажа, откуда произошло их падение на землю», — рассказали в Государственной инспекции труда по городу.

Андрей Матвеев нарушил правила безопасности при проведении строительных работ и признался в содеянном.