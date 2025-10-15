Опасный БАД для похудения опять появился на маркетплейсах

БАД для похудения, из-за которого несовершеннолетние, предположительно, оказывались в больницах, снова появился на российских маркетплейсах. Теперь его продают под иным названием, сообщает Baza .

В начале 2025 года в соцсетях начали вируситься видео о некоем БАД. Девочки рассказывали, как с помощью него сильно похудели, выкладывали фотографии до и после начала приема.

Однако позднее в составе таблеток нашли сибутрамин. Из-за него у человека могут появиться проблемы с сердцем и психикой.

Ряд школьниц увезли в больницу после приема. У них была тахикардия и скачки давления. После этого БАД пропал с маркетплейсов.

Однако теперь БАД опять появился там. Его могут продавать под иным названием. Упаковка у изделия другая, но состав почти такой же.

Девочки все так же делятся результатом в социальных сетях. Однако они ждут и побочных эффектов. Среди них — расширенные зрачки, дрожь, бессонница, ощущение эйфории и сухость во рту.

