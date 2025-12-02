Опасность «коммунальных почтовых ящиков»: почему нельзя делиться логинами e-mail

Иногда пользователи e-mail, стремясь к удобству, совершают опасную ошибку — делятся логинами и паролями с другими людьми. Так появляются «коммунальные почтовые ящики» — личные аккаунты, к которым имеют доступ сразу несколько пользователей, сообщил РИАМО руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

«Коммунальный почтовый ящик — это личная почта, логин и пароль от которой известны нескольким людям. Например, общий ящик семьи для онлайн-покупок или один адрес для нескольких друзей, чтобы управлять регистрациями на игровых площадках. Кажется, что общий доступ — это мелочь. Но на самом деле, с этого начинается потеря контроля над своей цифровой безопасностью», — сказал Моряков.

Опасность передачи паролей

Он перечислил причины, почему нельзя передавать свои логины и пароли от электронной почты:

Потеря личных данных. Тот, кто получает доступ к почтовому аккаунту, получает и все остальное: письма с банковскими уведомлениями, документы, коды подтверждения, ссылки для восстановления паролей. Даже если владелец доверяет человеку, то он все равно не может контролировать, куда и кому пересылаются письма или на каком устройстве хранится пароль.

Риск кражи аккаунтов. Единый логин и пароль, который известен сразу нескольким пользователям — идеальная цель для хакеров. Часто пароли простые, давно не менялись и передаются новым пользователям без защиты. А многие сайты позволяют восстановить доступ через почту. Если кто-то знает пароль или имеет вход в ваш ящик, он может сменить пароли в соцсетях и банках, перехватить коды подтверждения, заблокировать основной доступ.

Нет возможности доказать свою правоту. Если с ящика владельца аккаунта отправлено, например, подозрительное письмо, то ответственность лежит только на нем. Если доступом пользовались несколько человек, то пострадавший не сможет подтвердить, что это был не он.

Пароли теряют безопасность. Один записал пароль в телефон, другой — в блокнот, третий сохранил в браузере. В итоге владелец почты не знает, где и у кого хранится пароль, а значит — он уже фактически публичен.

Конфликты и недоверие. Человек мог поделиться доступом из удобства, а через некоторое время отношения меняются. Восстанавливать почту, очищать переписку и менять пароли потом бывает сложно и неприятно.

Как действовать безопасно

«Не делитесь своими логинами и паролями — никогда и ни с кем. Даже с близкими. Включите двухфакторную аутентификацию (2FA). Это защитит вас даже если пароль станет известен», — посоветовал эксперт.

Он пояснил, что двухфакторная аутентификация (2FA) — способ защиты учетной записи, при котором для входа в систему требуется не только пароль, но и второй подтверждающий фактор, например, код, отправленный на номер телефона. Даже если злоумышленник узнает пароль, он не сможет войти без второго кода или подтверждения.

Еще важно использовать разные пароли на разных сайтах.

«Следите за активностью аккаунта. Если замечаете входы с незнакомых устройств — срочно меняйте пароль», — подчеркнул собеседник.

По его словам, общий почтовый ящик может казаться удобным решением, но на самом деле он делает владельца аккаунта беззащитным. Делиться доступом к почтовому аккаунту — все равно что отдать кому-то ключи от квартиры вместе с паспортом и банковскими картами.

