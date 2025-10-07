Опасность бешенства: летучие мыши атакуют квартиры жителей Московского региона

Некоторые жители Московского региона пожаловались на летучих мышей, которые проникают в квартиры через открытые окна. У них начался сезон подготовки к зимней спячке, в которой будут лежать до марта 2026 года, сообщает Baza .

На фоне этого летучие мыши ищут теплые и тихие места. Там они планируют впасть в зимнюю спячку.

Для этого им нужно темное место, где к тому же будет плюсовая температура. При этом чаще всего летучие мыши залетают в дома, которые построены рядом с лесами.

Летучая мышь может залететь в квартиру, находящуюся на высоте 20 этажа.

Летучие мыши могут быть опасны для людей. Они переносят бешенство, которое может привести к смертельному исходу.

На опубликованных фото и видео жители региона показали летучих мышей. Они встречали их как во дворах, так и на москитных сетках на окнах.

