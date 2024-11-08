Опасное сближение: что станет с 300-метровым астероидом Апофис рядом с Землей

Недавние исследования выявили, что крупные астероиды, такие как Апофис, представляют собой потенциальную угрозу для Земли. Этот астероид диаметром около 325 м проходит на опасно близком расстоянии от планеты — всего 32 тыс. км, что вызывает особое внимание астрономов, сообщает Life.ru .

Расстояние между Землей и Апофисом меньше, чем высота геостационарных спутников. Астрономы подсчитали, что во время сближения, которое произойдет 13 апреля 2029 года, астероид может подвергнуться значительному воздействию земной гравитации, что приведет к его «встряске».

Исследования показывают, что во время пролета Апофиса могут возникнуть пылевые выбросы, а также небольшие изменения в его вращении и форме из-за гравитационного воздействия Земли.

На данный момент ученые уверены, что столкновения не произойдет. Возвращение к наблюдениям за Апофисом станет возможным только в 2027 году, так как он скрыт за Солнцем.

Космический зонд OSIRIS-REx, завершивший свою миссию по сбору образцов с другого астероида Бенну, вскоре будет переименован в OSIRIS-APEX и направлен к Апофису для детального изучения после его пролета. Зонд спустится на орбиту вокруг астероида и в течение 1,5 лет будет проводить наблюдения, что даст возможность глубже понять состав и поведение небесного тела.