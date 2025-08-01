Опасно для жизни: в Москве запретили купаться в популярных местах

В Москве власти ввели запрет на купание в четырех зонах отдыха, все из которых находятся в Северном административном округе — на пляже «Динамо», Головинских прудах, «Левобережье» и Садовом пруду. Вода и песок в этих местах являются некачественными, предупредили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты не рекомендовали купаться еще в пяти зонах отдыха — озерах Черное в Зеленоградском административном округе и Белое (ВАО), Мещерском (ЗАО), Серебряном бору — 2 (СЗАО) и Серебряному бору — 3 (СЗАО). Качество воды в этих водоемах ухудшилось, рассказали в ведомстве.

По состоянию на 31 июля, в российской столице функционируют четыре специализированных зоны, где разрешено купаться — «Пионерский пруд» в ЦАО, Тропарево (ЮЗАО), Школьное озеро (ЗелАО) и Путяевский пруд № 1 (ВАО).

«В летнем сезоне 2025 года Большой городской пруд (ЗелАО) находится на реконструкции», — добавили в Роспотребнадзоре.

Москвичам и гостям столицы напомнили, что купание в неорганизованных водоемах, которые входят в число не разрешенных для использования в рекреационных целях и не отвечающих требованиям безопасности, может угрожать здоровью и жизни.