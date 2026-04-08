Опасно для жизни: почему детям нельзя давать смартфоны до 11 лет
Ранний доступ к гаджетам бьет по психике, зрению и развитию ребенка. До 11 лет детям достаточно кнопочного телефона, сообщила РИАМО кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова.
«Покупать ребенку личный смартфон раньше 11 лет не стоит. До этого возраста связь с семьей при необходимости вполне может обеспечивать обычный кнопочный телефон. Покупку лучше связывать с ответственностью и готовностью самого ребенка к новым правилам. Слишком ранний доступ к смартфону вредит развитию ребенка», — сказала Цветкова.
Она добавила, что бесконтрольное время в Сети, игры и информация, к которой дети еще не готовы, негативно сказываются на психике и могут внедрить чуждые смыслы в сознание. Детям до семи лет вообще нельзя давать маленький экран надолго, так как это ухудшает боковое зрение, что очень опасно для жизни.
«Нужно не просто вручить телефон, а сразу договориться. Функция „родительского контроля“ на телефоне должна быть обязательно, и это тоже надо обсуждать с ребенком открыто. Лучше заранее определить часы выхода в интернет, привязав их к режиму дня семьи. Например, подключение к Сети можно разрешать только после уроков и домашних дел, в конкретный промежуток времени», — отметила педагог.
