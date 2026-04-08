Опасно для жизни: почему детям нельзя давать смартфоны до 11 лет

«Покупать ребенку личный смартфон раньше 11 лет не стоит. До этого возраста связь с семьей при необходимости вполне может обеспечивать обычный кнопочный телефон. Покупку лучше связывать с ответственностью и готовностью самого ребенка к новым правилам. Слишком ранний доступ к смартфону вредит развитию ребенка», — сказала Цветкова.

Она добавила, что бесконтрольное время в Сети, игры и информация, к которой дети еще не готовы, негативно сказываются на психике и могут внедрить чуждые смыслы в сознание. Детям до семи лет вообще нельзя давать маленький экран надолго, так как это ухудшает боковое зрение, что очень опасно для жизни.

«Нужно не просто вручить телефон, а сразу договориться. Функция „родительского контроля“ на телефоне должна быть обязательно, и это тоже надо обсуждать с ребенком открыто. Лучше заранее определить часы выхода в интернет, привязав их к режиму дня семьи. Например, подключение к Сети можно разрешать только после уроков и домашних дел, в конкретный промежуток времени», — отметила педагог.

