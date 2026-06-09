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Опарыши у соседей: тело бабушки 12 дней разлагается в квартире в Краснодаре

В Краснодаре тело пожилой женщины почти две недели лежит и разлагается в квартире. Ужасный запах стоит на весь подъезд, сообщает klimovnews.

Инцидент произошел в многоэтажке на Ростовском шоссе. По словам местных жителей, бабушка скончалась 28 мая. Прибывшие сотрудники полиции и скорая помощь констатировали смерть пенсионерки, однако тело 12 дней разлагается в квартире с открытой дверью.

«Пошел запах, опарыши полезли по соседям», — жалуются жильцы дома.

Люди ежедневно звонят в экстренные службы с просьбой забрать тело, но в ответ лишь слышат: «Завтра».

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