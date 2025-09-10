ООО СЗ «Коренево Девелопмент» оштрафовано за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО СЗ «Коренево Девелопмент» на сумму 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица относительно рекламы финансовой услуги по предоставлению кредита под залог недвижимого имущества на платформе «Дзен».

В ходе рассмотрения обращения управлением установлено, что в распространяемой рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, при этом потребители рекламы вводятся в заблуждение.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО СЗ «Коренево Девелопмент» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

