ООО «Консул Моторс» не стали включать в реестр недобросовестных участников аукциона

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение министерства имущественных отношений Московской области о включении сведений в отношении ООО «Консул Моторс» в реестр недобросовестных участников аукциона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, ООО «Консул Моторс», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не подписало договор в установленный законодательством РФ срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора купли-продажи земельного участка, министерство направило обращение в Московское областное УФАС России.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Консул Моторс» не подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.