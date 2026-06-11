ООН зафиксировала рекордный отток беженцев домой

15 млн беженцев вернулись в родные страны за 2025 год

ООН сообщила о первом за десять лет снижении числа вынужденных переселенцев. Многие беженцы возвращаются не из-за мира, а из-за сокращения поддержки в принимающих странах, сообщает «Царьград» .

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев показал, что в 2025 году число вынужденных переселенцев сократилось на 5,4 млн и составило 117,8 млн человек.

Домой вернулись почти 15 млн человек. Это на 50% больше, чем годом ранее, и один из самых высоких показателей за 60 лет наблюдений УВКБ ООН. Основной поток дали Демократическая Республика Конго, Судан, Сирия и Афганистан.

ООН подчеркивает, что люди часто возвращаются в зоны боев и гуманитарных катастроф из-за закрытия программ помощи. Многие остаются без доступа к воде, медицине и жилью.

Около 1,9 млн афганцев покинули Иран после ужесточения погранконтроля и депортаций. Еще миллион человек вернулся из Пакистана, 80% из них — женщины и дети.

В Сирию за год приехали около 1,3 млн человек, в основном из Турции и Ливана. Еще 2 млн внутренне перемещенных лиц вернулись домой. При этом на севере страны продолжаются стычки, а мины до ноября 2025 года убили около 600 человек.

На Украину в 2025 году вернулись 139 тыс. граждан, преимущественно из Польши, Германии и Болгарии. В Евросоюзе временную защиту получили около 4,4 млн украинцев.

ООН также зафиксировала возвращение 651 тыс. суданцев. По оценке организации на конец апреля 2026 года, число вынужденных переселенцев остается на уровне 117–118 млн человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.