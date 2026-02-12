Онлайн-знакомства в Крыму: как работают дейтинг-приложения на полуострове

Рынок приложений для знакомств в Крыму активно развивается: по данным аналитиков, в феврале 2025 года российские сервисы насчитывали 8 млн пользователей. Корреспондент «Крымской газеты» протестировал пять популярных приложений, чтобы выяснить, насколько реально найти пару онлайн и с какими проблемами сталкиваются пользователи, сообщает «Крымская газета» .

Современные приложения для знакомств предлагают широкий выбор — от сервисов для одиноких родителей до площадок для людей с определенными взглядами и привычками. Большинство платформ требуют заполнить анкету и пройти фотоверификацию для борьбы с фейками.

Хотя приложения формально бесплатны, без подписки их функционал сильно ограничен. Стоимость подписки варьируется от 500 рублей в неделю до 1200 рублей в месяц. Без оплаты сложно увидеть, кто проявил интерес, и отправить сообщения.

Корреспондент установил фильтры по возрасту, городу и цели знакомства. Приложение выдало около 300 анкет, среди которых встречались как знакомые, так и оригинальные описания. За неделю удалось договориться о двух свиданиях, что автор считает положительным результатом.

Однако многие пользователи жалуются на большое количество фейков, навязчивую монетизацию и неподходящие предложения.

«Очень много извращенцев», — рассказала Татьяна. «Практически за любое действие надо платить», — отметил Евгений.

Онлайн-знакомства удобны, но создают ощущение рынка, где люди оцениваются по анкетам. Эксперты советуют рассматривать такие сервисы лишь как один из способов поиска партнера.

