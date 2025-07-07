Онлайн-услуга запись в колледж возглавила рейтинг востребованных услуг в Подмосковье

На прошедшей неделе электронной услугой «Запись в колледж» воспользовались более 31,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второй по популярности услугой на региональном портале стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 15 тыс. онлайн-заявлений на ее получение. В рейтинг госуслуг также вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 8,9 тыс. заявок), компенсация за домашний телефон (более 7,1 тыс. заявлений), а также запись в школу (свыше 7,1 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.