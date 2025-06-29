Онлайн-трансляция «Встреча со звездами» — «Прорыв: истории и роли на пути к успеху» начинается в рамках форума «Знание».
Онлайн-трансляция «Встреча со звездами» — «Прорыв: истории и роли на пути к успеху» начинается в рамках форума «Знание». Об этом сообщили оргнагнизаторы.
О своем творческом пути участникам форума «Земляне» расскажут актриса и певица Анна Семенович, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, композитор и исполнитель Арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат.
После — торжественное закрытие международного научно-практического форума «Земляне» и награждение победителей Битвы вузов.